كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 03:50 صباحاً - محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة غرق المحافظة

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لم تغرق مثلما تحدث البعض، وما تم تداوله من صور لغرق بعض الشوارع هي صورة قديمة، وهذا لا يعني عدم وجود مشاكل في بعض المناطق بسبب تعرض المحافظة للنوة.

وتابع محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون أي"، مساء السبت، أن المحافظة عملت على حل كل المشاكل التي حدثت في الشوارع بسبب تراكم المياه الناتجة من النوة خلال ربع أو نصف ساعة من الإبلاغ، والجميع على علم بذلك.

ولفت إلى أن بعض الشوارع لم تستوعب المياه المتواجدة بها بسبب وجود قصور في شبكة الصرف الصحي، والبعض ضخم ما حدث بشكل كبير للغاية.