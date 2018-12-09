كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 03:50 صباحاً - رئيس إسكان البرلمان : بيان مقررة حقوق الإنسان قلب للحقائق ومسيس

كتبت : انجي بيومي

علق علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على بيان مقررة حقوق الإنسان المنتقد لمصر، قائلًا: "موقف المقررة الخاصة مسيس، وحديثها عن التهجير القسري للمواطنين من المناطق العشوائية أمر غير صحيح ولا يعقله أي أحد".

وأضاف "والي"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن مصر قامت بإنجازات كبيرة في تطوير المناطق العشوائية، متابعًا: "أتحدى مقررة حقوق الإنسان أن تُحدد أي مواطن تم تهجيره من أي منطقة".

وتابع أن مصر لديها أعداء تحاول تسيس أي إنجاز تحققه مصر، وهذا الأمر ليس خافيًا على أحد، معقبًا: "انتقاد المقررة الخاصة بالاسكان الملائم لتطوير العشوائيات وحديثها على التهجير القسري قلب للحقائق".