كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 03:50 صباحاً - بملابس النوم.. جلسة تصوير فاضحة لـ"لاميتا فرنجية" - اتفرج



نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها على "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت فرنجية، في الصور، بإطلالة جذابة، مرتدية روب باللون الأبيض. ونالت الصور إعجاب جمهورها. شاركت فرنجية في عدد من الأعمال الفنية المصرية، منها "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين"، و"365 يوم سعادة"، و"محترم إلا ربع".​







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