درة: أؤيد قرار مساواة الإرث بين الرجل والمرأة.. ولن أتزوج إلا عن حب

قالت الفنانة درة، إنها لم تتزوج حتى الآن لأنها لم تجد الشخص المناسب بعد، مضيفة: "المواصفات الحلوة في الراجل قلت ومابقتش موجودة كتير"، كما أنها لن تتزوج إلا عن حب، متابعة: "لازم أحبه قبل ما نتجوز أنا مش هتجوز بالورقة والقلم وخلاص".

وفي حال اشترط عليها شخص التوقف عن التمثيل لإتمام الزواج، ردت "درة"، خلال حوارها في برنامج "واحد من الناس"، علي قناة "النهار"، مع الإعلامي عمرو الليثي، :" لو فرض عليا ده يبقى ما بيحبنيش ومش الشخص المناسب ليا، لكن لو أقنعني ممكن أعمل ده".

وعلقت الفنانة التونسية على الجدل الدائر حاليًا في تونس بعد قرار الرئيس التونسي باجي قايد السبسي بتطبيق مساواة الإرث بين الرجل والمرأة، قائلة إنها تؤيد القرار وتتفق معه، كما أن القرار يخدم حقوق المرأة، ويضمن حقوق السيدات بشكل أكبر.

وتابعت: "لو حد شايف إنه تعارض مع الشرع خلاص ماتطبقوش، من حقك اختيار تطبيق الشرع أو تطبيق القرار".

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