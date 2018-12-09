دراسة: خفض الكوليسترول يساهم في الوقاية من الزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - -الخليج 365

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أجراها باحثون في جامعة واشنطن، بسان لويس، وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن خفض مستويات الكوليسترول يقلص مخاطر الإصابة بمرض الزهاير.

أشارت الدراسة الأمريكية التي أجريت على الحمض النووي المستقى من 1.5 مليون شخص، إلى أن تراكم الدهون ربما يكون مرتبطًا بتكوين اللويحات البروتينية في أدمغة مرضى الزهايمر. ومرض الزهايمر سببه غير معروف، ولكن يعتقد أنه ينشأ من العوامل الجينية والبيئية، ووفقاً لـ"ديلي ميل" نقلا عن جريدة "البيان" الإماراتية.

وأحد الجينات الذي له علاقة بإصدار الأوامر لتراكم الدهون في الصفائح الدماغية يتنقل في مجرى الدم، ويتنبأ بمخاطر أعلى للإصابة بالزهايمر.