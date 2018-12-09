كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:47 صباحاً - رئيس شعبة الأرز للمواطنين : "أطمنوا الرز كتير"

كتبت : انجي بيومي

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن مصر لديها ما يكفيها من الأرز، مطمئنًا الشعب المصري: "الرز كتير".

وأضاف "شحاتة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء السبت، أن مصر قبل 15 يناير سيدخل لها "75 ألف طن أرز".

وأكد أن المواطن المصري "مستعجل جدًا"، متعجبا: "الأرز المصري موجود في السوق والوزير هيعقد جلسة مع المزارعين الأسبوع المقبل وسيتفق معهم على السعر ولو رفضوا البديل الصيني موجود".

وأشار، إلى أن علي مصيلحي وزير التموين، تعاقد مع مصانع وطنية لتوريد 35 ألف طن مكرونة شهريًا.