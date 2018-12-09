كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:47 صباحاً - موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم في الدورى المصري

الأهلى وطلائع الجيش

يواجه الأهلى نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر بالدورى المصري الممتاز.

الاهلى يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الاحمر هذا الموسم، فيما يأتي طلائع الجيش بالمرتبة الثامنة برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم

تقام مباراة الاهلى وطلائع الجيش مساء اليوم الاحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والطلائع

تذاع المباراة على قناتي "أون سبورت" و"نايل سبورت" بإعتبارهما الناقلان الحصريان لمباريات الدورى المصري الممتاز.