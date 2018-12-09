كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:47 صباحاً - بني عبيد ينظم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ10 للفوز على الزمالك

بني عبيد

أعلن هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد عن تنظيم احتفالية بمناسبة الذكرى العاشرة للفوز على الزمالك في بطولة كأس مصر.

وكان السيد المندوه قد قاد بني عبيد للفوز على الزمالك بهدفٍ دون رد وأقصاه من دور الـ32 بالبطولة.

وقال هرماس رضوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "اون سبورت": "تذكرنا الذكرى العاشرة وفوزنا على نادي الزمالك واقصائهم من كأس مصر وسنقيم احتفالية لتكريم هذا الجيل ومنهم السيد المندوه، لأننا كنا فريق درجة ثالثة والمنافس كان يلعب بكامل نجومه أمامنا وكان هو المؤهل للفوز بالبطولة في هذا التوقيت، وادائنا كان جيد جدا".

وأضاف: "كنا في المقصورة خلال المباراة لم نعرف من نادي الزمالك ومن بني عبيد في الملعب وكنا ندًا قويا في المباراة، ولا نقصد الاساءة ولا تجريح للمنافس بهذه الاحتفالية، ولكن هدفنا نوصل رسالة أن الجيل الذهبي في 2008 الذين رفعوا اسم الفريق على مستوى العالم وما زلنا نعيش على هذا الفوز، ونريد أن نوصل رسالة للجيل الحالي من اللاعبين".

واختتم: "سندعو كل الأندية في هذه الاحتفالية ومنها نادي الزمالك وهذه رسالة نريد توصيلها لكل لاعبي مصر"