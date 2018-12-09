كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:47 صباحاً - شيكابالا يقترب من العودة للدوري المصري من بوابة الإتحاد

شيكابالا

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن موقفه من ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق أبولون اليوناني، في يناير المقبل.

وترددت الانباء خلال الساعات الماضية عن رغبة الاتحاد السكندري في ضم موهبة الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لقناة "أون سبورت": "شيكابالا لاعب كبير وبالتأكيد سيكون إضافة لأي نادي، وإذا تواجد في الاتحاد السكندري سيكون إضافة قوية، ومن الممكن ان ينضم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، ووليد صلاح الدين مدير الكرة يسعيان في هذا الامر".

وتابع: "علاقتي طيبة مع مجلس إدارة الزمالك وجماهيره، ونسعى لاستقدام لاعبين من جميع الاندية سواء داخل مصر او خارجها، وليس من الزمالك فقط".

وواصل: "نشارك في ثلاث بطولات كبار وكان حلم لجماهير الاتحاد ان تصل لدور الثمانية في البطولة العربية".

وأختتم: "سقف طموحات جماهير الاتحاد السكندري أصبح كبير بعد التأهل في كأس مصر على حساب سموحة، وكذلك الصعود في بطولة كأس زايد للأندية الابطال".