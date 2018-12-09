كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:47 صباحاً - استاد الاسماعيلية يرفض استضافة مباراة المصري والداخلية

استاد الاسماعيلية

أرسل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، قبل ساعات خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره في خضامه بموقف ملعبه استاد الاسماعيلية من استضافة مباراة المصري والداخلية.

ومن المقرر أن يستضيف المصري نظيره الإسماعيلي في مباراة الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

المباراة المنتظر انطلاقها في السادسة من مساء الأثنين المقبل، على ملعب استاد الاسماعيلية مستضيف لقاءات المصري.

الإسماعيلي برر رفضه لاستضافة المباراة، بعدم جاهزية الملعب، وطالب بنقل المواجهة لاستاد أخر".

وسيراسل مسئولو الاتحاد، نادي الإسماعيلي صباح الغد من أجل الضغط عليه للتجهيز الملعب باقصى سرعة لاستضافة المباراة نظرًا لضيق الوقت.

يذكر، أن فريق المصري يحتل المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، اقتنصهم بمشاركته في 13 جولة بالبطولة المحلية.

ويتساوى معه في النقاط فريق الداخلية بخوضه 14 مباراة حتى الأن محتلًا المركز الخامس عشر.