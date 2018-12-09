كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:47 صباحاً - مدرب البرازيل الأسيق على ردار الأهلي.. والخطيب كلمة السر

كارلوس دونجا

أكد محمد يوسف الوسيط في تفاوض الأهلي مع المدير الفني البرازيلي كارلوس دونجا عن أن المدرب أبدى ترحيبه بتدريب القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات تلفزيونية أكد يوسف ان المدرب أعرب عن موافقته على فكرة تدريب الأهلي بعدما علم أن النادي الأهلي أكبر نادي في إفريقيا و الشرق الأوسط.

وتابع يوسف أن القرار حاليا في يد مجلس إدارة النادي الأهلي وتحديدا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

ولم يعلن يوسف أي شيء عن التفاصيل المادية للتعاقد مؤكدا أن المدرب البرازيلي لا يهتم بالأمور المادية.

وسبق أن تولى دونجا مهمة تدريب منخب نجوم السامبا مرتين في 2014 ومرة في 2016.