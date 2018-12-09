كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:47 صباحاً - بالفيديو..بعد تصوير فيلم إباحي أعلى هرم خوفو..عمرو أديب : "مانأجره مفروش"
كتبت : انجي بيومي
عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة تصوير فيلم إباحي أعلى هرم خوفو: "اتنين سياح جالهم الشوق يحبوا بعض فوق هرم خوفو، وطبعا عشان الدنماركي عمل انجاز قرر يصور نفسه هو والمزة فوق".
ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، رسالة إلى الدنماركي مصور الفيديو الفاضح، قائلا: "يا راجل يا قليل الأدب.. دي منطقة مقدسة، تحب حد يعمل كده على مقبرة والدتك".
وتسائل "أديب": "كيف صعد الدنماركي وصديقته الهرم"، ولا بد أن هناك شخصًا وجهما لطريق الصعود، منتقدا من رأي أن الضجة التي أثيرت حول الفيديو دعاية لمصر، معقبا ساخرا: "طب ما نأجر الهرم مفروش.. ومش بعيد بكرة نلاقي حد فوق أبو الهول"، مقترحا اعطاء منطقة الأهرامات لشركة يابانية لإدارته وتنظيمه، وتأمينه، معتبرا أن تلك الواقعة ناقوس خطر للاهتمام بمنطقة الأهرامات.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..بعد تصوير فيلم إباحي أعلى هرم خوفو..عمرو أديب : "مانأجره مفروش" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .