كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 01:47 صباحاً - بالفيديو..بعد تصوير فيلم إباحي أعلى هرم خوفو..عمرو أديب : "مانأجره مفروش"

كتبت : انجي بيومي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة تصوير فيلم إباحي أعلى هرم خوفو: "اتنين سياح جالهم الشوق يحبوا بعض فوق هرم خوفو، وطبعا عشان الدنماركي عمل انجاز قرر يصور نفسه هو والمزة فوق".

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، رسالة إلى الدنماركي مصور الفيديو الفاضح، قائلا: "يا راجل يا قليل الأدب.. دي منطقة مقدسة، تحب حد يعمل كده على مقبرة والدتك".

وتسائل "أديب": "كيف صعد الدنماركي وصديقته الهرم"، ولا بد أن هناك شخصًا وجهما لطريق الصعود، منتقدا من رأي أن الضجة التي أثيرت حول الفيديو دعاية لمصر، معقبا ساخرا: "طب ما نأجر الهرم مفروش.. ومش بعيد بكرة نلاقي حد فوق أبو الهول"، مقترحا اعطاء منطقة الأهرامات لشركة يابانية لإدارته وتنظيمه، وتأمينه، معتبرا أن تلك الواقعة ناقوس خطر للاهتمام بمنطقة الأهرامات.