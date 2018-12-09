إطلالاتٌ لافتةٌ لنجمات الفن هذا الأسبوع.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدَ هذا الأسبوع إطلالاتٍ لافتةً تألقت فيها العديد من نجمات الفن اللواتي شاركن متابعيهنّ الصور عبر حساباتهنّ في "إنستغرام".

وتاليًا أبرز الإطلالات التي رصدها "فوشيا":

سيرين عبدالنور

اختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور فستانًا مخمليًا من العلامة الأمريكية توم فورد، وجاء مرصعًا بقماش التول الشفاف عند منطقة الصدر مع ياقة عريضة تأخذ هيئة الفيونكة، ما أعطاها طابعًا حيويًا أظهر قوامها الممشوق.

إليسا

وتألّقت الفنانة اللبنانية إليسا بإطلالة ناعمة خلال إحيائها حفلاً في القاهرة أطلّت فيه بفستان راقٍ من مصمم الأزياء الفرنسي تيري موغلر، بتصميم قصير كشف عن ساقيها الممشوقتين، وأبرز قوامها بطريقة أنيقة.

نادين نسيب نجيم

وشغلت نادين نسيب نجيم نقاد الموضة بأحدث إطلالاتها الأنثوية والجذابة بلمسة عصرية من المصمم اللبناني أنطوان قارح، باللون الأسود وقصة الكتف الواحد.

سميرة سعيد

إطلالةٌ شبابيةٌ للمطربة المغربية سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وارتدت فيها بنطالاً مع توب باللون الأسود ونسّقتهما مع جاكيت باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بارتداء نظارة شمسية.

أنابيلا هلال

اعتادت اللبنانية أنابيلا هلال مؤخرًا على التصاميم ذات الطابع الجريء، فأطلّت بفستان أسود جذاب طويل حمل توقيع المصمم الفرنسي الشهير ألكسندر فوتييه، وغلب عليه طابع الجرأة من جهة التصميم الذي تميّز بجانبه الأيسر المكشوف حتى الظهر.

ياسمين صبري

أطلّت ياسمين صبري بفستان مخمل أحمر طويل من المصمم اللبناني أنطوان القارح بتصميم مريح ومنسدل ويتميّز بالبساطة والنعومة أبرز قوامها الممشوق وأظهر جاذبيتها.

مايا دياب

أمّا الفنانة اللبنانية مايا دياب، فعادةً ما تميل إلى ستايل الفساتين الملفتة، فقد أطلّت بفستان أميري من مصمم الأزياء اللبناني نيقولا جبران، بتصميم قصير من الأمام مع طبقة طويلة تنسدل من الخلف.

درة

أطلّت درة بفستان باللون الأسود من دار Maison Yaye، بقصة الكتف الواحد، ومكشوف من الأسفل لجهة اليسار، وبستايل الكاب المنسدل جعلها تبدو كالملكة.

ماريتا الحلاني

إطلالةٌ راقيةٌ وأنثويةٌ ظهرت بها ماريتا الحلاني، في فستان مصنوع من القطيفة الناعم جاء طويلاً وتميّز بالشق الطويل الذي كشف عن إحدى ساقيها من الجانب، وتزيّنت بمجوهرات من العلامة الأمريكية تيفاني أند كومباني.

يسرا

إطلالةٌ غير موفقة للفنانة المصرية يسرا، في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش؛ حيث ارتدت فستانًا بتصميم متداخل وُصف بالغريب، حمل في جهته اليمنى قماشًا أسود مع كشكش كبير على الكم، بينما قِسمه الأيسر جاء بقماش شفاف مع بطانة ونقوش بيضاء وتتدلى منه فيونكة باللون الفوشيا، وخيار يسرا لهذه الإطالة لم يكن لائقًا أبدًا للسجادة الحمراء.