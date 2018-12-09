الامارات | قيثارة فرنسية تصدح في قلعة بالعين

شكرا لقرائتكم خبر عن قيثارة فرنسية تصدح في قلعة بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا عازف القيثارة الفرنسي كزافييه دو مايستر حفلاً موسيقياً في الهواء الطلق تحت أضواء النجوم، في قلعة بن حمودة التاريخية بمدينة العين، وذلك في إطار فعاليات برنامج موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لموسم 2018/‏‏2019.

وحضر العرض الذي نظم أول من أمس، عدد من السفراء وكبار الشخصيات وجمهور من محبي الموسيقى الراقية.

ويعدّ دو مايستر من أبرز العازفين الذين تمكنوا من إضافة لمساتهم الخاصة في عالم الموسيقى على مستوى العالم في فنون القيثارة. كما أحيا حفلاً حقق نجاحاً نفدت خلاله جميع التذاكر في مركز الثقافة والفنون بمنارة السعديات في جزيرة السعديات يوم الخميس الماضي.