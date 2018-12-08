لماذا عليكِ عدم إرضاع طفلك حديث الولادة للأعشاب.. طبيبة توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

تناول مشروبات الأعشاب عادة تحرص الأمهات وخاصة الجدات للأطفال والتي تفيدهم وتقيهم من الأمراض، إلا أن البعض يعتقد بفوائد إرضاع الأطفال حديثي الولادة بالأعشاب وأن له فوائد للرضيع، لكن ما مدى حقيقة هذا الأمر؟.

كشفت الدكتور لمياء محسن، استشاري طب أطفال، وعميد كلية طب أطفال جامعة الجيزة الجديدة، لـ"الخليج 365"، عن أن يجب عدم تقديم أي نوع من الأعشاب للأطفال حديثي الولادة الأقل من 6 أشهور، وذلك خطأ شائع.

وقالت لمياء"، إن الطفل الرضيع قبل سن 6 شهور يجب أن يعتمد على حليب أمه فقط، وإدخال أي طعام بجانب حليب الأم يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي وتقلل فوائد اللبن، كما أنها تؤثر عليه في الكبر بأن يكون معرض للإصابة بالأمراض بشكل كبير.

وتعتقد الأمهات في بعض الأحيان أن الأعشاب مفيدة حتى لحديثي الولادة الأقل من 6 شهور، إلا أن هذا الأمر خاطيء أيضاً، ويمكن الاعتماد على علاجات طبيعية بعيدًا عن الأعشاب.

وأكملت استشاري طب الأطفال، أن في حال إصابة الرضيع بالأنفلونزا يمكن أن تقدم الأم له مزيج العسل والليمون، الذي يساعد على رفع المناعة وتقليل التهابات الحلق.

وبعدما يتخطى الطفل عمر الـ6 شهور يمكن أن تدخل الأم عدة أصناف أطعمة مفيدة مثل الحبوب والبقوليات، وبالطبع الفاكهة والخضراوات، وأيضاً الأعشاب.