كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - نقيب المحامين يرد على اتهامه بالديكتاتورية والانفراد بالقرار

معتز عوض

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن هناك اتهامات موجهة له حول الانفراد بالقرار والديكتاتورية، وهذا غير صحيح.

واستنكر "عاشور"، خلال حواره ببرنامج "الأفوكاتو" على فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، اتهامات البعض بأن قرض بناء ثلاث مستشفيات عالمية التجهيز ومول تجاري بقيمة إجمالية 172 مليون يورو بفائدة 1.43% به شبه غسيل أموال، قائلًا: "من ألمح لذلك يعلم جيدًا أن هذا الأمر يُسيئ لمتلقي الرسالة، وهذا مقصود من بعض الخصوم الانتخابية".

وتابع، أن هؤلاء لايهمهم أن تحدث هذه المشروعات حتى لاتنسب كإنجازات لسامح عاشور، مشددًا على أننا أمام جهة تمويل معلومة للدولة، وترسل القرض عن طريق البنوك المصرية، وترسل من البنك لحساب الشركة المنفذة للمشروع، فضلًا عن أن هناك أجهزة رقابية على القرض وهي البنك المركزي الذي يتابع التحويلات، والرقابة الإدارية والمخابرات الحربية والعامة، معقبًا: "محدش يقدر يدخل مليم من غير رقابة".