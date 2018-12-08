كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - تعرف علي.. سبب خضوع بلقيس للعلاج النفسي

كشفت الفنانة بلقيس، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، أنها كانت تخضع للعلاج النفسي من الرهاب الاجتماعي حتى وقت ليس ببعيد.

وكتبت قائلة: "اليوم تحدثت عن رحلتي في العلاج من الرهاب الاجتماعي باللجوء للطب النفسي والتخلص من المشكلة المزمنة

التي تسللت إلى حياتي منذ سن المراهقة وحتى فترة سابقة ليست بالبعيدة. منذ فترة قليلة كنت أخجل وأخشى من تبعات الحديث عن هذه المشكلة واليوم أملك الشجاعة الكافية الحمدلله".

وأضافت: "تحدثت أيضًا عن طريق النجاح المحفوف بالمشاكل والصعاب واتباع منظومة الحياة والتوكل على الله في الأمور الحياتية وكيف أن إيماني بأن الرهاب كابوس سينتهي".

واختتمت: "إيماني جلب لي فرصة الوقوف على مسرح الأوبرا أمام الأمير بدر بن عبد المحسن في ٢٠١١ لأول مرة أمام جمع كبير أثناء العلاج فكتبت للرهاب النهاية".

