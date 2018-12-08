كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - إستئناف تصوير فيلم "محمد حسين" ..الثلاثاء

نال الفنان محمد سعد أجازة قدرها أسبوع، من تصوير أحداث فيلمه الجديد "محمد حسين"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلمنا، أن إيقاف تصوير المسلسل جاء بسبب انشغال أبطال العمل في تصوير أعمال أخرى.

ويستكمل مخرج العمل محمد علي التصوير يوم الثلاثاء المقبل بمنطقة الحزاء الأخضر، الذي يتم تصوير أغلب مشاهد العمل هناك، في لوكيشن تم صناعته خصيصًا ليناسب قصة الفيلم.

وفيلم "محمد حسين" بطولة النجم محمد سعد، والفنان سمير صبري، ومحمد ثروت، ومي سليم، وفريال يوسف، وبيومي فؤاد، وويزو، وحمدي الوزير، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف الدكتور شريف عادل وإخراج محمد علي.