كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - بالصور .. الكينج يستعد للغناء أمام الرئيس في مؤتمر "الكوميسا"

يحيي الفنان محمد منير، للعام الثاني على التوالي، الحفل المقام ضمن فعاليات مؤتمر "الكوميسا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي غدًا الأحد في شرم الشيخ.

يغني منير بالحفل في حضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورؤساء الدول المشاركة بالمؤتمر، المقام تحت شعار إفريقيا 2018.

وقد استعد منير للحفل ببروفات تواصل يومي الأحد والإثنين الماضيين، بمشاركة فرقته وقيادة الموزع الموسيقي شريف نور.

والحفل هو الأول الذى يحييه منير عقب طرح "طاق طاقية" أولى أغاني ألبومه الجديد "وطن".

