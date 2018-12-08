كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - الرئاسة: مستوى التجارة بين الدول الأفريقية بالكاد يصل إلى 16%

معتز عوض

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمر إفريقيا 2018 يأتي في إطار تعزيز العلاقات الإفريقية على الصعيد التجاري والاقتصادي.

وأشار "راضي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن مستوى التجارة البينية بين الدول الأفريقية مقارنة بإمكانياتهم من موارد طبيعية وبشرية لا ترقى للمستوى المطلوب، حيث تصل إلى 16%، لافتًا إلى أن هناك إرادة سياسية لدى الزعماء الأفارقة لدفع التنمية في أفريقيا.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر تمهيدًا لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام المقبل، مؤكدا أن مصر تمر بعصر جديد تنفتح فيه على كل دول العالم.