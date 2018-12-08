كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - تعرفي على طريقة عمل الزنجبيل بالحليب الأفضل في الشتاء

يهمل الكثير منا بعض المشروبات الطبيعية، التي تكون مهمة لنا في فصل الشتاء وأيضًا تكون بديل مهم للأدوية والمسكنات أو المشروبات الضارة، لذلك تعرفي على طريقة عمل الزنجبيل بالحليب الأفضل في الشتاء .

طريقة عمل الزنجبيل بالحليب الأفضل في الشتاء

الزنجبيل بالحليب المكونات:

3 أكواب من الماء - 4 حليب بودرة أو استبدله بكوب حليب طازج - نصف ملعقة زنجبيل مطحون أو مقطع حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

يتم غلي الزنجبيل في الماء.

ثم نضع اللبن على الزنجبيل ويترك على نار هادئة حتى الغليان.