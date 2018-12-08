كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - موسي: منطقة الأهرامات مراقبة بالكاميرات لو مش هتابعها.. هتابع ايه؟

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إرتفاع الهرم الأكبر حوالي 147 مترا، واستغرق بناء الهرم الأكبر 20 سنة، مؤكدا أن منطقة الأهرامات مراقبة بالكاميرات.

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "لو مش بتابع دبة النملة في الاهرامات هتباعها فين، والأهرامات تعتبر واحدة من أهم المعالم الأثرية في العالم أجمع".

وتابع:" هناك وجهة نظر تؤكد ان تلك المشاهد المنافية للآداب حقيقية، وهناك وجهة نظر اخرى تؤكد أن الأمر مفبرك ولا يمكن أن يصعد أحد الأهرامات ليلا وبدون كشافات، والنيابة العامة هي المنوط بها إثبات حقيقة أو فبركة الواقعة".