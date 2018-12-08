كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - أحمد موسى عن دعوة تميم لحضور القمة الخليجية: "مجرد بروتوكول"

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دعوة أمير دويلة قطر لحضور القمة الخليجية مجرد بروتوكول فقط لا غير، مضيفاً: "بأي وش هيشارك تميم في القمة ومعتقدش إنه يجرؤ على الذهاب إلى الرياض".

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "التدخلات القطرية في المنطقة العربية ودول الخليج مستمرة، من خلال الأبواق الإعلامية الهادفة إلى التدخل في شئون مصر والإمارات والبحرين".

وتابع: "أشك في حضور أمير قطر القمة الخليجية، وأتمنى أن يتم طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، وعلى دول الخليج طرد قطر".

وأكمل: "قطر أقرب لإسرائيل وإيران وتركيا، ونحن لا نريد دولة غير نزيهة ومتآمرة وإرهابية، ولا نرغب في تواجدها في مجلس التعاون الخليجي نتيجة إلى سلوكها السيء وتحالفها مع الأعداء".