كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - أحمد موسى عن دعوة تميم لحضور القمة الخليجية: "مجرد بروتوكول"
معتز عوض
قال الإعلامي أحمد موسى، إن دعوة أمير دويلة قطر لحضور القمة الخليجية مجرد بروتوكول فقط لا غير، مضيفاً: "بأي وش هيشارك تميم في القمة ومعتقدش إنه يجرؤ على الذهاب إلى الرياض".
وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "التدخلات القطرية في المنطقة العربية ودول الخليج مستمرة، من خلال الأبواق الإعلامية الهادفة إلى التدخل في شئون مصر والإمارات والبحرين".
وتابع: "أشك في حضور أمير قطر القمة الخليجية، وأتمنى أن يتم طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، وعلى دول الخليج طرد قطر".
وأكمل: "قطر أقرب لإسرائيل وإيران وتركيا، ونحن لا نريد دولة غير نزيهة ومتآمرة وإرهابية، ولا نرغب في تواجدها في مجلس التعاون الخليجي نتيجة إلى سلوكها السيء وتحالفها مع الأعداء".
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