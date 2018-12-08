كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - أولاد وبنات جامعة القاهرة إبتكروا سيارة كهربائية : مين يشتري

حلو بكرة

سليمان جودة

تدرس الطالبة مريم ماجد فى السنة الرابعة بهندسة القاهرة، ولكن طموحها لا يتوقف عند حدود التخرج بعد عام ونصف العام من الآن، ولا عند اليوم الذى ستصبح فيه مهندسة متخرجة قد الدنيا، ولا عند اللحظة التى ستحصل فيها على شهادة البكالوريوس فى يدها، وإنما تريد أن تكون فى بلدها سيارة كهربائية من طراز فورمولا، وأن يكون ذلك على يديها وأيدى مجموعة من زملائها فى الهندسة وفى كليات أخرى بالجامعة!

المجموعة تتكون من ٧٣ طالباً، ويرأسها الطالب أندرو رضا، وتتحدث مريم باسمها، وقد جلست هى وكتبت رسالة جاءتنى تشرح الفكرة، وتشير بوضوح إلى سقف الطموح!

وربما يكون رقم ٧٣ فى حد ذاته داعياً إلى التفاؤل.. ففيه تحررت أرضنا فى سيناء من الاحتلال، على يد جنود وضباط أبطال قبل ٤٥ عاماً، بمثل ما تتحرر حالياً من الإرهاب، ومن الممكن أن يكون الرقم عنواناً هذه المرة لصناعة سيارة مصرية مائة فى المائة.. سيارة تجرى بالكهرباء ولا تعرف البنزين!

وهذا هو الجديد فى الموضوع.. ففى كل مرة تلتقى المجموعة داخل الورشة المتخصصة فى كلية الهندسة، لا يكون الهدف هو مجرد الوصول إلى سيارة ينامون ويستيقظون على أمل الانتهاء من تصميمها.. فالهدف أوسع وأشمل.. ومن الجائز أن نقول إنه هدف ثلاثى الأبعاد!

إنهم يرغبون فى أن تكون السيارة صديقة للبيئة.. وهذا هدف سوف يتحقق بالتمسك بأن تكون السيارة كهربائية، وليست من النوع الذى يعرفه العالم منذ كانت فيه سيارة تجرى!.. ويرغبون فى أن يكون خروج السيارة الجديدة إلى النور على أيديهم تحديداً كشباب.. وهذا هو الهدف الثانى الذى سيجعل عيون الشباب عموماً على المستقبل بالضرورة، أكثر منه هنا فى الحاضر، فضلاً عن أن يكون هناك فى الماضى.. وأما الهدف الثالث فهو أن تكون هذه السيارة هى الأولى من نوعها على مستوى مصر، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وهذا أيضاً سوف يمثل بدوره إضافة إلى كيان اقتصاد البلد فى كل الأحوال!.. فالهدف اقتصادى، بيئى، فنى مشترك!

وليست هذه هى المرة الأولى التى تجلس المجموعة ٧٣ لتصميم سيارة صغيرة، فعندهم تجارب سابقة على مستويات أقل، وقد شاركوا بها فى مسابقات دولية عديدة، منها مسابقة فى بريطانيا عام ٢٠١٢!

والمجموعة سوف تصادف تشجيعاً بالتأكيد من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحماساً من الدكتور عثمان الخشت، رئيس الجامعة.. فالدكتور عبدالغفار يريد لجامعاتنا أن تكون فى أعلى مكان، ولخريجيها أن يكونوا فى ذات المكان.. والدكتور الخشت سوف يضيف إلى رصيده أن تتجسد السيارة على الأرض، بينما هو جالس على الكرسى الذى جلس عليه ذات يوم أحمد لطفى السيد مديراً للجامعة!.. هذه المجموعة ومعها كل مجموعة مثلها أولى بأن تكون محل حفاوة من كل جهاز مسؤول!