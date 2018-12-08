كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - مشاركة نادى اليخت فى بطولة الجمهورية لسباحة الاساتذة

الإسكندرية نسرين العاصي

اقيمت فى النادى الاهلى بالقاهرة يومى 6 و 7 ديسمبر الجارى بطولة الجمهورية فى السباحة للاساتذة ، و التى شارك فيها 375 سباحا من 19 نادى من مختلف اندية مصر .. و قد شارك فيها نادى اليخت المصرى بثلاثة سباحين ، و كانت نتائجهم كالتالى :

الكابتن ايمن القويضى مرحلة عمرية 45 عام ، حصل على المركز الاول فى 400 متر حرة ، ايضا حصل على المركز الاول فى 200 متر متنوع ، و المركز الاول فى 200 متر صدر ، و على المركز الثانى فى كل من السباقين 100 متر حرة و 200 متر حرة .

الكابتن اشرف القويضى مرحلة عمرية 40 عام ، حصل على المركز الاول فى 200 متر فراشة ، و المركز الثانى فى 200 متر حرة ، و المركز الرابع فى 50 متر فراشة ايضآ حصل على المركز الرابع فى 100 متر فراشة.

الكابتن جاسر السبخى مرحلة عمرية 40 عام ، حصل على المركزى الثالث

فى كل من 100 متر و 200 صدر ، , و على المركز الرابع فى 50 متر صدر .

هذا و قد جاء الترتيب العام لنادى اليخت المصرى السابع من 19 نادى شارك فى البطولة .