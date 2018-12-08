كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - سولاري يُعلن قائمة ريال مدريد لمباراة هويسكا بالليجا
سانتياجو سولاري
أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني , سانتياجو سولاري , عن قائمة الفريق المستدعاة , الى ستتواجد غداً في لقاء الفريق , أمام نظيره فريق هويسكا , في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإسباني الدرجة الأولى ” الليجا ” .
حيث استدعى المدرب الأرجنتيني سولاري 19 لاعباً من اجل التواجد في اللقاء غداً , وقد شهدت القائمة غياب كلاً من ناتشو فرنانديز , كاسيميرو , مارسيلو , سيرجي ريجليون , ماريانو دياز , توني كروس , وذلك بسبب الإصابة .
في حين شهدت القائمة المستدعاة تواجد المدافع الشاب خيسوس فاييخو بالإضافة الى المدافع الآخر خافي سانشيز , كما شهدت القائمة تواجد اللاعب فيدي فالفيردي , بالإضافة الى تواجد اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور .
وجائت القائمة المستدعاة كالأتي ::
حراسة المرمى : نافاس , كاسيا , كورتوا .
خط الدفاع : كارفخال , فاييخو , خافي سانشيز , فاران , راموس , أودريوزولا .
خط الوسط : مودريتش , فالفيردي , لورينتي , أسينسيو , إيسكو , سيبايوس .
خط الهجوم : بنزيما , بيل , فينينسيوس , فاسكيز .
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