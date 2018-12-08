كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - برشلونة بالقوة الضاربة أمام إسبانيول بالدوري الإسباني
برشلونة
أعلن إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة عن التشكيل الرسمي في مباراة الديربي أمام الجار اسبانيول, وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإسباني ” الليجا ” , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” باور 8 ” .
ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف فقط عن فريقي اشبيلية أتليتكو مدريد نقاط و5نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد , في حين يحتل فريق إسبانيول المركز الثامن برصيد 21 نقطة بنفس رصيد ليفانتي وخيتافي وجيرونا.
ويسعى برشلونة في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل الحفاظ على الصدارة وتعزيزها بقارق 3 نقاط , في حين يتطلع فريق إسبانيول في هذه المواجهة الى إستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية .
تشكيلة برشلونة الرسمية ::
شتيغن
البا – لينغليت – بيكيه – سيميدو
بوسكيتش
فيدال – راكيتيتش
ديمبيلي – سواريز – ميسي
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