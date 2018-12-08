كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - الكالتشيو - كالياري يعود من بعيد ويخطف التعادل من أنياب روما

روما وكالياري

نجح كالياري في العودة من بعيد والتعادل بهدفين لكل فريق، أمام روما في الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

روما واصل تخبطه الموسم الحالي، بتعادل ثاني على التوالي، بنفس النتيجة بعد قمة الأسبوع الماضي أمام إنتر، وليفشل في تحقيق الفوز سوى مرة وحيدة بآخر خمس مباريات.

وتقدم الذئاب أولاً عن طريق براين كريستانتي، بهدف من تسديدة قوية في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وعزز الصربي ألكسندر كولاروف النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 41، لينهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

وسجل كالياري هدفين في آخر دقائق في الدقيقة 84 بهدف ارتور لونيتا والثاني في الدقيقة 94 عن طريق ساو.

روما بهذا التعادل رفع رصيده من النقاط إلى 21 نقطة ليتقدم ليبقي في المركز السابع في الترتيب، بفارق 22 نقطة كاملة عن فريق يوفنتوس متصدر الترتيب، فيما وصل رصيد فريق كالياري عند 17 نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر.