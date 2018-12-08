كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - بالصور - المكسيكية فانيسا بونز دي ليون ملكة جمال العالم 2018

المكسيكية فانيسا بونز دي ليون

تمكنت الشابة المكسيكية ” فانيسا بونسيه دي ليون” من إحراز لقب جمال العالم لسنة 2018 وذلك في حفل بهيج أقيم بمدينة “سانيا سيتي أرينا” بالصين.

وأحرزت “فانيسا بونس” ، لقب ملكة جمال العالم للعام 2018، بعد منافسة وصفت بالشرسة مع مجموعة من الحسناوات اللواتي شاركن في المسابقة وقدرن بحوالي 118 شابة من مختلف دول العالم.

وتأهلت للنهائيات كل ملكة جمال دولة بلاروسيا، و جامايكا، والمكسيك، واوغندا وتايلاند.

وبعد الاحتكام للتصويت فازت المكسيكية بالمرتبة الأولى فيما حلت ملكة جمال تايلاند كوصيفة أولى وملكة جمال أوغندا كوصيفة ثانية.

