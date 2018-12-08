كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - اليكم فوائد البطاطا على صحة أطفالك

كشف موقع "super healthy kids" الأمريكي،أن هناك بعض الجذور المفيدة جدًا في تقوية جهاز مناعة طفلك، خاصة البطاطس والبطاطا الحلوة.

فوائد ثمينة للبطاطا على صحة أطفالك

وأكد الموقع، أن البطاطس الجيدة تمتاز بنسبة عالية من البيتا كاروتين، والتي أظهرت الدراسات أنها تقوم بزيادة عدد خلايا الدم البيضاء وزيادة نشاط الخلايا القاتلة التي تفتك بالبكتريا، بينما البطاطا الجيدة هي أيضا مصدر كبير لفيتامين C، وهو محسن آخر لجهاز المناعة.

واقترح الموقع تقديم لأطفالك الفطائر الحلوة المكونة من البيض والبطاطا الحلوة في وجباتنا الغذائية بانتظام. جرّب حانة وإضافة البطاطا الحلوة المغذية كوجبه إضافية لأطفالك، لما لها من فوائدصحية تؤثر بالإيجاب في تقوية جهاز مناعتهم.