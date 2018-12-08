كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - عدوى "السترات الصفراء" تنتقل إلى بلجيكا وهولندا

على وقع الحملات التي تنظمها "السترات الصفراء" احتجاجا على رفع أسعار المحروقات في فرنسا، بدأت تحركات "السترات" بالظهور في بلجيكا وهولندا، وسط توقعات بأن تتحول لأحداث عنف واسعة.

فقد أوقفت الشرطة البلجيكية حوالي 100 شخص على خلفية تنظيم احتجاج غير مرخص لأصحاب "السترات الصفراء" في العاصمة بروكسل، وفقا للشرطة المحلية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيلسي فان دي كيري، لوكالة نوفوستي الروسية: "حتى الآن، تم احتجاز حوالي 100 شخص... نحن نتحدث بشكل رئيسي عن الاعتقالات الإدارية بطريقة وقائية، مقترنة باكتشاف (أجسام خطيرة أو مشبوهة) مع المواطنين"، دون أن تحدد عدد رجال الشرطة المنخرطين في حفظ النظام مؤكدة أنه "تم تعزيز الوجود الأمني".

وأضافت أن الشرطة أغلقوا السبت عددا من الشوارع الرئيسية بحواجز معدنية وأسلاك شائكة بهدف إعاقة عبور مجموعات المتظاهرين.

وأشارت إلى أن طواقم متنقلة من القوات الخاصة للشرطة تجوب المدينة بشاحنات صغيرة، للتحرك ضد تجمعات "السترات الصفراء" في أحياء مختلفة.

كما تعمل الشرطة على تفتيش دقيق لجميع المشبوهين عند خروجهم من محطات النقل العام، وعلى وجه الخصوص وسط وجنوب بروكسل.

وفي هولندا، تطالب "السترات الصفراء" باستقالة رئيس الوزراء مارك روتة، على خلفية زيادة سن التقاعد وغلاء الأسعار ومشكلة اللاجئين.