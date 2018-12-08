كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - بالصور.. تخريج أول دفعة من كلية الإعلام بالجامعة البريطانية: مبروووك

شهدت الجامعة البريطانية، منذ قليل، تخريج الدفعة الأولى لطلبة كلية الإعلام بالجامعة، والتي اطلق عليها اسم دفعة أحفاد رفاعة رافع الطهطاوي، بحضور نخبة من قيادات الإعلام المصري في مقدمتهم، حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ومسعد فودة نقيب المهن التمثيلية والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.

كما شارك في الاحتفالية الدكتورة نجلاء الغمري، مدير مكتب بي بي سي بالقاهرة، وخالد يوسف، والموسيقار خالد حماد ، وسمير فرج مدير التصوير، وعزة محي الدين كبيرة مراسلي البي بي سي في القاهرة ، وشيرين مودي ، والكاتب الصحفي محمد صالح ورفعت فياض نائب رئيس تحرير الأخبار، ود. عادل صالح وشادن شهاب نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي وطارق عطية واحمد عاطف درة ود.علي شوقي ومجموعة من الأساتذة البريطانيين .

وصرح الدكتور محمد شومان، عميد الكلية بأن الدفعة الأولى من كلية الإعلام تضم ثلاث تخصصات هي الإذاعة والتليفزيون والسينما ودراسات الإعلام والاتصالات التسويقية المتكاملة.

وتمنح الكلية بكالوريوس الإعلام معتمد من وزارة التعليم العالي ومن جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، وحصل الخريجون على دراسة نظرية وتدريب عملي مكثف في استديوهات الكلية وخارج الجامعة على يد نخبة من أساتذة وخبراء الإعلام والسينما إضافة إلى مجموعة من الأساتذة البريطانيين.

وقال شومان إنه تم تسميه الدفعة الأولى من خريجي الكلية باسم دفعة "رفاعة رافع الطهطاوي" تكريمًا للطهطاوي ( 1780-1880) باعتباره رائد التنوير في الفكر المصري ورئيس تحرير صحيفة الوقائع المصرية أول صحيفة مصرية صدرت عام 1828.

