كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - رد ناري من نهى نبيل بعد انتقاد أكلها اللحم وسط الذباب

بعدما أثارت جدلاً كبيراً بسبب ظهورها في فيديو وهي تأكل اللحم المشوي فيما الذباب يتطاير حولها، نشرت الإعلامية الكويتية نهى نبيل عبر حسابها على “تويتر” رداً نارياً.

فقد كتبت في تغريدة لها: “والله إن الذبان اللي خالقه ربي أطلق وأنظف من الذباب الإلكتروني اللي شغلته بس ينشر الفتنة والحقد والكراهية في مواقع التواصل الإجتماعي. يا زين الذبان”.

كما نشرت في وقت سابق فيديو يظهر ذبابة بصورة مقربة وعلقت عليه: “يا ويلي شي بيأرف”. وأتبعته بصورة لكوب شاي يحط الذباب على حوافه مع التعليق: “أحتسي چويهتي”.

ويذكر أن هذا جاء على خلفية الانتقادات التي وجهت إليها بسبب نشر فيديو تناول اللحم وسط الذباب حيث علقت: “ذبحنا الذبان، ذبحنا”. وأضافت: “الواحد حتى ما يقدر يصورلا سنابتين حلوين. خرّبوا الجو”.

وبحثت بعد ذلك عبر محرك “غوغل” عن فوائد الذباب. ووجدت أنه يعمل على تنقية الهواء ويقضي على الآفات الزراعية وينقل حبوب اللقاح. وقرأت أيضاً أن هذه الحشرات الطائرة تساعد على التئام الجروح لدى البشر.

وقد رأى الكثير من المتابعين أن الفيديو مثير للغثيان.