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كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - الظهور الأول لتوأم أمل علم الدين وجورج كلوني.. فمن يشبهان
لا تزال قصة الثنائي الشهير، المحامية البريطانية من اصل لبناني امل علم الدين والنجم جورج كلوني، محط أنظار الصحافة العالمية والمحلية.
فقد رصدت عدسات الباباراتزي “أمل كلوني”، البالغة من العمر 40 عامًا، وهي تحمل طفليها “أليكساندر” و”إيلا” بين يديها مُتوجِّهةً إلى سيارة الدفع الرباعي السوداء التي كانت بانتظارها أثناء مغادرتها إحدى فنادق مدينة نيويورك.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، التي تألقت فيها كلوني بإطلالة كاجوال، بشكل لافت. وقد بدا طفلاها غاية في الأناقة كوالدتهم، إذ ارتدت “إيلا” سترة من الصوف الأبيض وبنطال جينز، بينما “إليكساندر” ارتدى بنطال جينز وسترة سوداء.
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