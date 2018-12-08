كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - محمد فضل شاكر يطلق أغنيته الجديدة ما بكيت

أطلق الفنان اللبناني ​محمد فضل شاكر​ أغنيته الجديدة بعنوان “ما بكيت” عبر “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات سعيد سرور، وألحان جان صليبا، وتوزيع بلال الزين، والكليب الذي هو عبارة عن مشاهد من كواليس تصوير غلاف الأغنية حمل توقيع المخرج محمود رمزي .

وكان آخر أعماله أغنية “جرعة جرأة” من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان محمود أنور، وتوزيع علي أباظة والتي حققت نجاحاً ملحوظاً.

وأصبح في رصيد محمد فضل شاكر عدد من الأغنيات “مجروح” و”عارفينك” و”يا حياتي” و”لما تحن”، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية الناجحة .