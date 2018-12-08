كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - صدمة طفل خلال استقباله ملكة بريطانيا - فيديو

قد يكون مقابلة أي فرد من أفراد العائلة المالكة حلما للكثيرين، وقد يتضاعف التوتر إذا كنت محظوظا لمقابلة ملكة بريطانيا، ويبدو أن هذا ما حدث مع طفل صغير قابل الملكة إليزابيث الثانية.

في مقطع فيديو صادم، ظهر الطفل " ناثان جرانت" البالغ من العمر 9 سنوات يقف أمام الملكة أثناء زيارتها لأقدم جمعية خيرية للأطفال في بريطانيا، وعندما جاءت اللحظة لتحية الملكة أخيرا، قدمت الأم ابنها بالتبني للملكة، لكنها فوجئت برد فعله الغريب، حيث انزلق من بين ذراعيها وزحف على الأرض مسرعا للخروج من الباب.

وعلى الرغم من أن رد فعل الطفل تسبب في حرج الجميع وصدموا عند رؤيته يغادر بهذه الطريقة، حاولت الأم تبرير تصرفه بأن هذه طريقته للانحناء تقديرا للملكة.

ومع ذلك، لم يكن الطفل يفكر في الهرب، وظهر في نهاية الفيديو يلوح خارج الباب ليودع الحضور.