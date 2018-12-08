كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - رجل يخطف حقيبة امرأة ويدهسها بسيارته خلال مطاردتها له -فيديو



تعرضت امرأة عجوز لعملية سرقة اختطف خلالها رجل حقيبتها أثناء جلوسها مع صديقة لها داخل مطعم للوجبات السريعة بولاية فلوريدا الأمريكية. وحاولت المرأة مطاردة اللص خارج المطعم لاستعادة حقيبتها، إلا أنه استقل سيارته سريعا، وتحرك بها ليدهس ضحيته في طريقه، وأقلت المرأة إلى مستشفى محلي حيث عولجت من إصاباتها.

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