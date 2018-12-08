كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - أطفال يهاجمون أسرة ويروعونها داخل منزلها - فيديو



تعرضت امرأة لأغرب هجوم غير متوقع داخل منزلها. وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت المرأة مقطع الفيديو الصادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مهاجمة فتاة لبوابة منزلها، بينما ينضم إليها أطفال آخرون وأخذت تسب المرأة بألفاظ خارجة لتصويرها لهم. هاجم أيضا الأطفال الباب الخارجي للمنزل ودفعوا بدراجاتهم نحوه بقوة وقالت المرأة التي تعيش بيوركشير البريطانية: إنها ليست المرة الأولى التي يتعرضون خلالها للعنف من قبل الأطفال، وأضافت أن الشرطة لا تستطيع فعل شيء لأنهم مجرد أطفال.

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