كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:12 مساءً - اليك 5 أشياء تحميك من الزكام وعلاجه بسهولة

مع الشتاء والبرد الشديد الذي يعاني منه البعض خلاله، تزداد حالات الزكام والأمراض الخاصة بالبرد وماشابه، يوجد 5 أشياء تحميك من الزكام وعلاجه بسهولة وصحيا.

5 أشياء تقضي على الزكام بسهولة

1 _ كمادات باردة أو ساخنة:

استخدام كلا نوعي الكمادات من شأنه أن يمدك ببعض الراحة عن طريق وضعها على منطقة الجيوب الأنفية لديك.

2_ وسادة إضافية:

خلال النوم قم بوضع وسادة إضافية أسفل رأسك، بحيث يكون رأسك أعلى من مستوى جسدك. هذه الطريقة ستساعدك في تصريف المخاط العالق بالأنف.

3_ استنشاق البخار:

قم بوضع منشفة نظيفة فوق رأسك واستنشق البخار من وعاء كبير يضم ماء يغلي، بإمكانك إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية إلى الماء للشعور بمزيد من الراحة، وهذه الطريقة ستساعدك في تفكيك المخاط المتراكم في الأنف.

4 _ المشروبات الساخنة:

تناول المشروبات الساخنة يساعد في تخفيف الإحتقان ويمنع الإصابة بالجفاف كما ويوفر لك الراحة اللازمة من الزكام.

لأن المشروبات الساخنة تعمل على تسكين الأغشية المصابة بالمرض في كل من الأنف والحنجرة.

5_ أخذ حمام البخار:

الحمام بالبخار يساعد في ترطيب الأنف ويوفر لك الراحة اللازمة، في حال كنت تصاب بالدوار نتيجة إصابتك بالزكام يجب عليك وضع كرسي في الحمام لاستخدامه في حال إصابتك بالدوار، كي لا تؤذي نفسك.