"لشراء الفساتين".. ملكة جمال روسية تعرض عذرية طفلتها للبيع

تواجه ملكة جمال سابقة تدعى إيرينا جلادكينخ، الحكم بالسجن 4 سنوات ونصف، بعدما أقدمت على بيع عذرية طفلتها البالغة من العمر 13 عاما، مقابل 100 ألف جنيه إسترليني، بعدما تواصلت مع رجل أعمال لشراء عذرية طفلتها، وقدمت إليه شهادة طبية تفيد بعذرية الطفلة،، ولم تعلم أن هذا الرجل شرطي سري.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن"، البريطانية، فإن الأم البالغة من العمر 35 عامًا، أقدمت على هذا الفعل لشراء ملابس وفساتين جديدة، بسبب اعتيادها على ارتداء الملابس الباهظة الثمن.

ومن جانبه قضت المحكمة الروسية بالسجن 4 أعوام ونصف عليها، فضلًا عن حرمانها من حقها في تربية الفتاة، وشقيقها الأصغر، كما حُكم على اثنتان من صديقاتها بالسجن 3 سنوات لمساعدتها في إيجاد مشترِ للعذرية.

الجدير بالذكر أن الأم اعترفت بأنها أرسلت صورا جنسية تخص ابنتها إلى الرجل، الذي سيقوم بشراء عذريتها، كما اصطحبتها معها إلى موسكو، للتعرف عليه والحصول على المال.

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