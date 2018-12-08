الامارات | انطلاق فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - والي القيروان وعبدالله العويس. من المصدر

انطلقت أمس في تونس فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القيروان للشعر العربي الذي ينظمه بيت الشعر في دار الثقافة بالقيروان، ويستمر حتى 9 ديسمبر الجاري.

وحضر افتتاح المهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، ووالي القيروان منير الحامدي.

وأشاد والي القيروان في كلمته الافتتاحية بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة البارز للشعراء والأدباء والمثقفين، لافتاً إلى أن بيت الشعر يشكل فضاء للمبدعين العرب لتبادل تجاربهم وتقديم أفضل إبداعاتهم، ما جعل للمبدعين العرب فضاء لتبادل تجاربهم وتقديم أفضل إبداعاتهم.

ونوه إلى أن مهرجان القيروان للشعر العربي كرس دورا مهما في النهوض بالتجارب الشعرية التونسية بمختلف توجهاتها وإطلاق المواهب التونسية الشابة إلى الساحة الأدبية العربية والعالمية بإبداعات رفدت المكتبة العربية بمنجز شعري متميز. من جانبها، قالت جميلة الماجري مدير بيت الشعر بالقيروان في كلمتها، إن برامج بيت الشعر خلال الأعوام الثلاثة السابقة كانت ثمرة الدعم المادي والمعنوي لصاحب السمو حاكم الشارقة. وشهد المهرجان افتتاح معرض وثائقي يجسد نشاط بيت الشعر طوال ثلاث سنوات، بعدها قدم الفنان العازف جمال الشابي موسيقاه في قصائد مغناة، فيما قدم عدد من الشعراء نماذج من قصائدهم.