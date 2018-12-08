الامارات | لقاء تعريفي لوليات أمور مشاركات في «سجايا»

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تعريفي لوليات أمور مشاركات في «سجايا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم «سجايا فتيات الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مخيمها السنوي «آفاق»، الذي يستهدف 40 فتاة قيادية من منتسبات «سجايا»، ومن الفئة العمرية التي تراوح بين 14 و17 سنة، في الفترة ما بين 15 و20 الشهر الجاري، تحت شعار «الذات.. من التقدير إلى التأثير».

وفي إطار استعداداتها للمخيم، أقامت «سجايا» لقاءً تعريفياً لوليات أمور الفتيات المشاركات، بهدف تعريفهن بتفاصيل المخيم، وما يتخلله من ورش مُكثّفة مُلهِمة، تتمحور حول تقدير الذات، وترمي إلى تعزيزه كقيمة أساسية في نفوس الفتيات، كورشة الثقة بالنفس وقيادة الذات وفن التواصل، إضافة إلى يوم الخدمة المجتمعية، فضلاً عن العديد من الأنشطة التفاعلية المميزة. ويهدف «آفاق» إلى اكتشاف روح القيادة في نفوس الفتيات، وتطوير مهاراتهن القيادية، وتعزيز تمسكهن بالقيم الإماراتية الأصيلة، ورفع مستوى وعيهن بثقافة المسؤولية المجتمعية والمشاركة الوطنية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية «سجايا فتيات الشارقة» في إعداد جيل من الفتيات القياديات المؤثرات في المجتمع، والمؤهلات للتعامل مع تحديات الحياة المختلفة، والقادرات على أن يلعبن دوراً ريادياً في بناء مستقبل إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.