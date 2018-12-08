الامارات | أعمـــــاق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري، من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي من جامعة مونبلييه الفرنسية.

على الرغم من الهدوء الظاهري، الذي تتمتع به البحار عموماً، فإنّ دراسة عالم البحار أفرزت كمية كبيرة من الدهشة، فقد تثور أمواجها في أيّ لحظة، وأحياناً تكون متصالحة مع الشاطئ وهادئة، وأحياناً أخرى تتلاطم وتضرب الرمال والصخور، كما أنّ عالم الحيوانات في أعماق البحار غريبٌ جداً، فبعضها يعيش على شكل مجموعات ضخمة، وبعضها يعيش منفرداً، فعالم البحار والمحيطات لا يقلّ حركة وإثارة عن عالم اليابسة. (الصورة لسمكة الجوبي الصغيرة من منطقة كومودو في إندونيسيا).