شكرا لقرائتكم خبر عن أعمـــــاق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري، من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي من جامعة مونبلييه الفرنسية.
على الرغم من الهدوء الظاهري، الذي تتمتع به البحار عموماً، فإنّ دراسة عالم البحار أفرزت كمية كبيرة من الدهشة، فقد تثور أمواجها في أيّ لحظة، وأحياناً تكون متصالحة مع الشاطئ وهادئة، وأحياناً أخرى تتلاطم وتضرب الرمال والصخور، كما أنّ عالم الحيوانات في أعماق البحار غريبٌ جداً، فبعضها يعيش على شكل مجموعات ضخمة، وبعضها يعيش منفرداً، فعالم البحار والمحيطات لا يقلّ حركة وإثارة عن عالم اليابسة. (الصورة لسمكة الجوبي الصغيرة من منطقة كومودو في إندونيسيا).
شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات | أعمـــــاق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الامارات اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الامارات اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .