الامارات | 60 مبادرة تطوعية لجمارك دبي في «عام زايد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مبادرة تطوعية لجمارك دبي في «عام زايد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع يوم التطوع العالمي، الذي يقام في 5 ديسمبر من كل عام، نظمت جمارك دبي في مقرها حفل تكريم للشركاء الاستراتيجيين والشركات الراعية، الذين شاركوا في نجاح المبادرات التطوعية التي أطلقتها الدائرة لعام 2018.

وقال مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح: «واكبت جمارك دبي (عام زايد الخير) بإطلاق نحو 60 مبادرة تطوعية شملت كل المجالات من خيرية، وتوعوية، وتدريبية، والصحة والسلامة، ورياضية، وثقافية. ونحن سعداء بنجاح فريق (غيّاث) في تنفيذ المبادرات التي عكست دور الدائرة نحو المسؤولية المجتمعية وعمل الخير الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وتوجه مدير جمارك دبي بالشكر للرعاة والشركاء الاستراتيجيين، مؤكداً دورهم الحيوي في دعم المبادرات ما يسهم في توسيع العمل التطوعي والاعتراف بأهمية دور المتطوعين في تنمية مجتمعاتهم، و«بخاصة أننا ننتظر في 2020 معرض إكسبو الدولي الحدث الفريد من نوعه، الذي يحتاج إلى المتطوعين لإبراز الوجه الأمثل والحضاري لدولة الإمارات، ودبي، وكذلك لخروج هذا الحدث العالمي في أبهى صوره». وشمل الحفل عرض فيديو تعريفي يتناول إنجازات جمارك دبي على صعيد المسؤولية المجتمعية والمبادرات التطوعية، التي نفذها فريق غيّاث خلال عام زايد وأبرزها مبادرات «غرس زايد» لزراعة 4000 شتلة على امتداد مساحة كيلومتر مربع في منطقة المرموم بدبي، و«زاد زايد الخير»، التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الرئيسة من المير للأسر المتعففة، و«العودة إلى المدارس» بتوزيع 150 حقيبة مدرسية.