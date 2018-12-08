تخلصي من مشكلة الأرداف بتناول هذا المشروب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عبير فتحي يعاني البعض من منطقة الأرداف وتجمع الدهون فيها، ولا يستطيعون التخلص منها حتى مع اتباع حميات غذائية لإنقاص الوزن.. لكن يمكن التخلص منها من خلال تحضير مشروب صحي لحل تلك المشكلة. لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".

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