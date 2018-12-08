أخطاء يرتكبها الرجال أثناء العلاقة الحميمة.. كيف تتجنبها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصطفى عريشة: يرتكب كثيرون من الرجال أخطاء أثناء ممارسة العلاقة الحميمة تؤدي لفتور في العلاقة وإحباط عند الطرف الآخر، فما تلك الأخطاء وكيف يُمكن تجنبها؟ هذا ما يوضحة الدكتور الدكتور إسلام فتحي سليمان، استشاري طب وجراحة أمراض الذكورة والعقم، في السطور التالية: لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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