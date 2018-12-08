لرؤية أفضل.. 6 نصائح عليك اتباعها خلال القيادة ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي تزداد حوادث الطرق بمعدل 3 مرات ليلًا عن التي تحدث نهارًا، نتيجة ضعف الرؤية وقلة الإضاءة، ومن ثم تحدث بعض الأخطاء التي تؤدي إلى وقوع خسائر. لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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