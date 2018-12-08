المُهرة البحرينية تردُّ على اتهامها بـ"البذخ".. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المهرة البحرينية عن غضبها من الهجوم الشرس الذي تعرّضت له من بعض متابعيها على السوشيال ميديا واتهامها بالبذخ والفسق لمجرد قيامها بتأجير مخيم لها مع أسرتها لمدة يوم واحد بمبلغ كبير.

وأوضحت المهرة أن الرقم الذي تم تداوله حول سعر الليلة مبالغ فيه للغاية، مؤكدةً أنها غير مضطرة لتقديم أي مبررات أو دليل على صدق كلامها.

وعلّقت خلال مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات"، قائلةً: "بيقولوا المهرة مأجرة مخيم بـ750 دينار حق أهلها ليوم واحد عيب وفسق وقاطه فلوسها.. ياجماعة هو أنا ملزومة أصورلكم المخيم اللي أنا فيه.. هل أنا ملزومة أنزلكم أي تفاصيل..أكيد لا".

وقالت: "وأنا سبحان الله أول يوم أنا صورتلكم كل التفاصيل الي كانت موجودة في نشرة الأسعار الخاصة بالمخيم والي مكتوب فيها إن أيام الأسبوع العادية الليلة بـ250 دينار.. وأيام الويك إند بـ350 دينار.. أيام العيد الوطني 500 دينار.. يعني أنا مستأجرة بـ350 دينار".

وعاتبت البعض من متابعيها، معلقةً: "وبعدين إنتوا تيجوا تحسبوني أنا ليش مستأجرة بهذا المبلغ حق أهلي؟.. لا تسألوني إنتوا بهل أمور وكيف مستأجرة بهذا المبلغ عيب..أنا كم مرة طلعت على الشاشة عمري حاسبتكم بشيء؟".