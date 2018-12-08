أكرم التلاوي يُفارق الحياة عن 63 عامًا.. وهذه أبرز أعماله الفنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُوفي الفنان السوري أكرم التلاوي عن عمر يناهز الـ63 عامًا بعد صراع مع المرض وتأثره بحدوث مضاعفات بعد جراحة قلب مفتوح.

وولد الراحل في دمشق عام 1955 وتخرّج في كلية التربية قسم علم نفس وانضم لنقابة الفنانين السوريين عام 1985.

وقدّم التلاوي أول أدواره التلفزيونية بمسلسل "عز الدين القسام" عام 1981، كما شارك خلال مسيرته الفنية بالعديد من العروض المسرحية منها "فرعون لا يشبه الفراعنة" و"مقابلة صحفية في بوينس آيرس" و"الدب والخطوبة".

ومن أعماله التلفزيونية "قلوب دافئة" و"أخوة التراب" و"تمر حنة" و"ليالي الصالحية" و"الخط الأحمر" و"قمر بني هاشم" و"آخر أيام الحب" و"باب الحارة" و"صدق وعده" و"زمن البرغوت" و"خان الدراويش" و"جنان نسوان".

ونعى الفنان السوري القدير أيمن زيدان زميله الراحل عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" قائلًا: "رحم الله أكرم تلاوي الرجل الطيب وصديق البدايات...".

كما نعاه مواطنه الفنان السوري فراس إبراهيم، ونشر آخر صورة للفنان الراحل قبل خضوعه للجراحة، عبر صفحته الشخصية في "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلًا: "وعدتني أن تكون عملية القلب المفتوح مجرد شكة دبوس وصدقتك، ولكنك لم تفِ بوعدك وكانت هذه الشكة كما يبدو كافية لتأخذك منا إلى الأبد".

وأضاف: "رحمك الله أيها الرجل الطيب أحزنتني جدًا، الصورة مع الصديق الفنان أكرم تلاوي قبل ساعات من العملية".