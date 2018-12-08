طفلك يتبول على الفراش ليلا؟ لا تقلق.. بـ8 خطوات بسيطة يمتنع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تعاني معظم الأمهات من تبول صغارها على الفراش، والذي يكون شائع جدًا في سن 4 إلى 7 سنوات، بما يقرب من 15 % بين الأطفال في هذا السن، إذ كان طفلك يعاني من ذلك لا داعٍ للقلق فهذا الأمر طبيعي ولكن عليك المحاولة مع طفلك لمنع تلك العادة أو للشفاء منها في حالة حدوثها بشكل يومي.

إليكِ بعض النصائح والخطوات التي تساعدك على منع طفلك من التبول على الفراش، خاصة في فصل الشتاء حتى لا يصاب بنزلات البرد والألم المعدة، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

1- تقليل عدد المشروبات قبل النوم:

لمنع ملأ المثانة عند الطفل بشكل مفرط خاصة قبل النوم، من المهم التحكم في كمية السوائل التي يشربها في وقت متأخر قبل النوم مباشرة، دعهم يحصلون على كمية كافية من السوائل في الصباح وخلال وقت الغداء، ثم يخفّضون الكمية ببطء مع تقدم اليوم، أيضا من الضروري أن يذهب الطفل إلى المرحاض كل ليلة قبل وقت النوم مباشرة.

2- تجنب تناول الأطعمة التي تزود نسبة التبول عند الأطفال:

هناك أنواع معينة من الأطعمة تجعلك تذهب للمرحاض كثيرًا عند الأطفال الصغار، ما يتسبب في جعله يتبول أثناء النوم دن أن يشعر، ولا يملكون ما يكفي من التحكم في المثانة. تجنب الأطعمة الحمضية مثل عصائر الفاكهة التي تحتوي على الليمون والبرتقال والأناناس والتفاح والتوت.

وتجنب منتجات الألبان مثل الحليب، لأنها من الممكن أن تسبب لطفلك الشعور بالنعاس، ومنعهم من الاستيقاظ عند امتلاء المثانة، تجنب أيضًا الشوكولاتة الساخنة أو الشاي أو أي مشروبات غازية قد تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو الكافيين.

3- الاستيقاظ في منتصف الليل للدخول إلى الحمام:

الأطفال ينامون بشكل طبيعي، لذا من الصعب عليهم أحيانًا الاستيقاظ عندما تكون المثانة ممتلئة، والفكرة هي أن توقظهم في منتصف الليل، وأن يقطعوا نومهم عن قصد من أجل الدخول للحمام لتفريغ المثانة، هذا سيساعدهم على أن يكونوا أكثر يقظة ويستيقظون في منتصف الليل بشكل طبيعي للذهاب إلى الحمام بمفردهم.

يمكنك مراقبة عدد المرات التي يذهب فيها طفلك إلى المرحاض أثناء النهار وكم مرة، على سبيل المثال، إذا ذهب طفلك إلى الحمام 7 مرات في اليوم، كل 3 ساعات، استيقظ كل 3 ساعات، بعد ذلك يمكنك تغييره تدريجيا إلى كل 4 ساعات، وفي نهاية المطاف إلى مرة واحدة في الليلة، عندما يذهبون لمدة أسبوع دون ترطيب سريرهم، توقف سيتم تدريبهم على الاستيقاظ بأنفسهم للذهاب إلى المرحاض.

4- تناول الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم:

وفقا للبحوث التي أجراها المركز الوطني السريري، قد يعاني الأطفال من سلس البول الليلي (التبول في الفراش) لأنهم يفتقرون إلى المغنيسيوم في نظامهم الغذائي، يؤدي نقص المغنيسيوم إلى جعل النظام العصبي أقل استجابة، لذا فإن الطفل غير مدرك عندما يحتاج إلى استخدام المرحاض.

ليست هناك حاجة لإعطاء مكملات لطفلك، فقط أدخل المغنيسيوم في نظامهم الغذائي، ومن أبرز الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم هي بذور السمسم والأفوكادو والموز والسلمون والبقوليات.

5- التحدث مع طفلك:

التحدث مع طفلك عن شعوره بالعاطفة بشكل عام إذا مرّوا بتغيير في حياتهم، سواء كانت في المدرسة أو أي حالة عاطفية أخرى ربما تسبب لهم بعض التوتر أو القلق، فقد يكون هذا هو السبب في تبليل الفراش، إضافة إلى ذلك، اجعلهم يشعرون أنهم مدعومون ولا يشعرون بالحرج دعهم يعرفون أنك متواجد دائمًا من أجلهم.

6- إعطائهم المكافآت:

من المهم استخدام التعزيز الإيجابي ومكافأة طفلك على الأنشطة التي يمكنه التحكم بها، لا يمكنهم السيطرة على التبول في الفراش، لذلك إذا كافأتهم قد يكون لذلك تأثير إيجابي، قدم لهم مكافآت ترتبط بالأشياء التي تساعدهم على تجنب التبول في الفراش ، على سبيل المثال:

1- شرب الماء في الصباح ولكن تجنب الكثير من السوائل في المساء.

2- تناول وجباتهم الغنية بالمغنيسيوم.

3- الذهاب إلى المرحاض قبل النوم.

7- تحفيزهم من خلال منحهم المسؤولية:

من المهم تحفيز طفلك ليكون مسؤولاً ومستقلاً إلى حد ما، إذا كانوا يبللون السرير ليلة واحدة، بدلاً من تركهم يجلسون هناك ويشعرون بالذنب ويخجلون وقت استيقاظهم، أظهر لهم بشكل لطيف وهادئ كيف يغيرون أوراقهم ويطلبون منهم مساعدتك.

اطلب منهم أن يأخذوا ملابسهم الحالية التي كانوا يرتدونها لغسيل الملابس وأن يطلبوا منهم مساعدتك في غسيل الملابس، هذا سيجعلهم أكثر تقديرا لك وسيجعلهم يريدون أن يكونوا أكثر مسؤولية عندما يتعلق الأمر بالبقاء جافين.

8- تعرف متى تستشير الطبيب:

وكما ذكرنا في البداية، فإن التبول في الفراش أمر طبيعي تمامًا، ولكن في بعض الحالات تحتاج إلى استشارة الطبيب عندما لا يبدو أن الأمور تتحسن بمرور الوقت.

استشر طبيب إذا:

1- يعاني طفلك من تلك الفعل بصفة مستمرة في النهار والليل ويزيد عمره عن 5 سنوات.

2- البكاء ليلاً على السرير باستمرار في المساء وهم فوق سن السابعة.